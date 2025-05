Mannheim – #Messerstecherei – 25-jähriger nach versuchten Totschlages in Untersuchungshaft

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein Haftbefehl gegen einen 25-Jährigen erlassen, welcher im dringenden Verdacht steht, versucht zu haben, einen 28-jährigen Mann mittels eines Messerstichs zu töten.

Am 13.05.2025 gegen 19:05 Uhr soll der Tatverdächtige mit dem 28-Jährigen vor einem Supermarkt im Quadrat R1 aus noch nicht bekannten Gründen in einen verbalen Streit geraten sein. Im Verlauf dieses Streits soll der deutsche Tatverdächtige ein mitgeführtes Klappmesser hervorgezogen und dem 28-Jährigen einen Stich seitlich in den Oberkörper versetzt haben. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine lebensgefährliche Verletzung, welche operativ versorgt werden musste. Im Anschluss an die Tat flüchtete der 25-Jährige vom Tatort. Intensive Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten die Ermittler zu dem Tatverdächtigen. Dieser konnte am frühen Morgen des 16.05.2025 festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde am selben Tag dem Haftrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der den bereits erlassenen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Quelle Staatsanwaltschaft/Polizei Mannheim