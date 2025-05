Ludwigshafen – Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Unbekannte gelangten in der Nacht von Sonntag (18.05.2025) auf Montag (19.05.2025) auf das Gelände einer Kleingartenanlage in der Brunckstraße und brachen dort insgesamt neun Parzellen auf. Die Täter entwendeten Werkzeuge. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

