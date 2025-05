Ludwigshafen – Geld für Wildpark statt Geschenke

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Jubiläumsprinzessin Rowena I. von der STADTGARDE Ludwigshafen zu Besuch im Wildpark – Rheingönheimen – Spende zur Unterstützung übergeben

„Spenden statt Schenken“ – Unter diesem Motto rief Rowena I., Jubiläumsprinzessin der STADTGARDE Ludwigshafen, alle befreundeten Vereine und Karnevalisten dazu auf, das Budget, welches für Blumen

und Geschenke ihr zugedacht war, zu spenden.

„Es war eine Herzensangelegenheit von mir, für einen der schönsten Plätzte in Ludwigshafen zu sammeln“ so Rowena Unfricht bei der Übergabe. Insgesamt kamen knapp über 3.400 € zusammen und die STADTGARDE Ludwigshafen hat den Betrag auf 3.555 € aufgerundet. Im Laufe der Aktion wurden ferner von mehreren Mitgliedern und Freunden Tierpatenschaften abgeschlossen.

Frau Gabriele Bindert, Bereichsleitung Grünflächen und Friedhöfe bei der Stadt Ludwigshafen empfing

zusammen mit Julia Nessel, Abteilungsleitung Bäume, Spielplätze und Wildpark, die Abordnung, schilderte die Philosophie des Hauses und zeigte in bemerkenswerter Weise welcher Aufwand dahintersteckt, um eine solche Einrichtung zu unterhalten.

„Ich war so überrascht, als ich von der Aktion gehört habe, so eine phänomenale Idee, weil wir gerade

auch im letzten Jahr an unsere finanziellen Grenzen gestoßen sind“ so Bindert. Frau Oberbürgermeistern Jutta Steinruck betonte, dass „ich mich wahnsinnig gefreut habe, als ich erfuhr, dass du Spenden sammelst für diesen wunderschönen Ort. Es tut uns und dem Wildpark sehr, sehr gut“. Die Spende ist zur freien Verfügung – angedacht ist diese u.a. für eine neue Beschilderung im Park zu verwenden.

Der Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim im Süden der Stadt Ludwigshafen bietet Gelegenheit, Natur hautnah zu erleben. In dem 30 Hektar großen Auenwald tummeln sich über 200 Tiere aus circa 25 europäischen Wildarten.

Infos auf www.wildpark.ludwigshafen.de und www.stadtgarde-lu.de

Bild (Quelle STADTGARDE Ludwigshafen): Jutta Steinruck | Oberbürgermeisterin Stadt Ludwigshafen

am Rhein, Gabriele Bindert | Bereichsleitung Grünflächen und Friedhöfe bei der Stadt Ludwigshafen,

Rowena Unfricht | Jubiläumsprinzessin in der Session 2025 der STADTGARDE Ludwigshafen, Julia

Nessel |WBL-Abteilungsleitung Bäume, Spielplätze und Wildpark, Steffen Unfricht | Kommandant

STADTGARDE Ludwigshafen, bei der Scheckübergabe im Wildpark Rheingönheim am 16. Mai 2025

Quelle Stadtgarde Lu