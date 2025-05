Heppenheim – Polizei kontrolliert 62 Personen / Messer und Pfefferspray sichergestellt

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Montag (19.05.) führten Beamte der Polizeistation

Heppenheim in der Zeit von 16.00 bis 0.00 Uhr gemeinsam mit Einsatzkräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz Kontrollen im Dienstgebiet der Polizeistation Heppenheim durch. Zunächst wurde an den Bahnhöfen in Fürth und Heppenheim das bestehende Waffen- und Messerverbot kontrolliert. Dabei wurden bei einem 15-Jährigen ein Messer und bei einem 45-Jährigen ein Pfefferspray aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Anschließend wurden am Europakreisel in Heppenheim und am Zotzenbacher Kreisel an der B38 stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei konnten sieben Gurtverstöße und sechs Fälle von unerlaubter Handynutzung am Steuer festgestellt werden. Bei einem weiteren Fahrzeug waren die Reifen in einem derart schlechten Zustand, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Zudem konnte ein 20-Jähriger kontrolliert werden, der von der Staatsanwaltschaft Gießen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter 35 Fahrzeuge und 62 Personen.