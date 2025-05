Heidelberg – Karrieretag „explore us #findedeineberufung“ stellte Gewerbegebiet Rohrbach-Süd vor – Mehr als 20 Unternehmen öffneten die Türen für Schülerinnen, Schüler, Studierende und Fachkräfte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Karrieretag „explore us #findedeineberufung“ fand am Freitag, 16. Mai 2025, zum ersten Mal im Heidelberger Gewerbegebiet Rohrbach-Süd statt und lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Nach der Premiere im Vorjahr in Wieblingen-Mitte wurde das erfolgreiche Veranstaltungsformat nun in einem weiteren Heidelberger Gewerbegebiet fortgesetzt. Über 20 Unternehmen öffneten ihre Türen und präsentierten sich als engagierte Ausbildungsbetriebe und attraktive Arbeitgebende – mit über 50 Ausbildungsberufen, 30 dualen Studiengängen und rund 70 Berufsfeldern mit Jobangeboten, von Webdesign und Metallbau bis hin zur medizinischen Fachassistenz. Initiiert wurde der Karrieretag vom Heidelberger Bündnis für Ausbildung und Arbeit, das durch die Stadt Heidelberg koordiniert wird.

Der Karrieretag bot Jugendlichen, Studierenden, Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern sowie Berufserfahrenen die Möglichkeit, verschiedene Branchen kennenzulernen und sich persönlich mit Auszubildenden und Personalverantwortlichen auszutauschen. Zwischen 11 und 18 Uhr konnten die Besucherinnen und Besucher bei zahlreichen Mitmachaktionen aktiv werden und hinter die Kulissen spannender Berufe blicken – etwa bei einer Produktionsführung bei VBE Heidelberg, beim Glasreinigungseinsatz bei der Breer Gebäudedienste Heidelberg GmbH, beim Erkunden eines fiktiven Tatorts mit der Polizei und beim Einblick in den Laboralltag im MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen eGbR. Auch die imc Digitalagentur war vor Ort vertreten und hatte sich bereits im Vorfeld mit der Erstellung einheitlicher Unternehmens-Reels aktiv in die Gestaltung und Bewerbung von „explore us“ eingebracht.

Eingeladen waren alle, die ihre berufliche Zukunft gestalten wollen – ganz gleich, ob sie sich noch in der Schule befinden, studieren oder bereits Berufserfahrung mitbringen. Der Tag bot insbesondere jungen Menschen wertvolle Impulse und konkrete Möglichkeiten für ihren nächsten Karriereschritt. Perspektivisch soll der Karrieretag „explore us #findedeineberufung“ auch in weiteren Heidelberger Gewerbegebieten stattfinden.

Quelle: Stadt Heidelberg