Heidelberg – Ferienzeit im Haus der Jugend – Geänderte Öffnungszeiten in den Pfingstferien – Anmeldung für den Sommer ab 26. Mai möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den Pfingstferien hat das Haus der Jugend, Römerstraße 87, geänderte Öffnungszeiten. Vom 10. bis 13. Juni 2025 findet ein Ferienprogramm statt, bei dem bereits alle Plätze belegt sind. In dieser Zeit bleibt das Haus am Nachmittag geschlossen. Vom 16. bis 18. Juni 2025 öffnet das Haus von 11 bis 18 Uhr und bietet für interessierte Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, Brettspiele, Kicker oder Billard zu spielen und die Halle zu nutzen. Wer vorbeikommen möchte, ist herzlich willkommen.

Spielaktionen in den Sommerferien: erneute Anmeldemöglichkeit ab 26. Mai

In diesem Jahr ist für die Spielaktion in den Sommerferien eine Anmeldung erforderlich. Unter dem Motto „Fly me to the moon – galaktische Abenteuer im Weltall“ plant das Haus-der-Jugend-Team ein spannendes und abwechslungsreiches Angebot, bei dem für alle etwas dabei ist. Wichtig: Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt. Nach einer ersten Anmelderunde waren die geplanten Plätze schnell vergeben. Nun gibt es eine erneute Chance, weil Zusatzplätze angeboten werden. Eine Anmeldung ist auch hierfür erforderlich und wieder möglich ab 26. Mai 2025 per E-Mail an hausderjugend@heidelberg.de. Die Teilnahme an den Spielaktionen ist nur nach vorheriger Bestätigung durch das Haus der Jugend möglich.

Infos zum Haus der Jugend gibt es online unter www.hausderjugend-hd.de.

Weitere Ferienangebote

Wer im Haus der Jugend kein Anmeldeglück hat, der findet viele weitere Angebote online im Heidelberger Ferienportal unter www.heidelberger-ferienportal.de. Auch das Ferienpass-Angebot für die Sommerferien geht Ende Juni 2025 online unter www.unser-ferienprogramm.de/heidelberg.

