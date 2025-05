Germersheim – Neuer Einsatzleitwagen Typ 1 für Katastrophenschutz in Dienst gestellt

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Sonntag, 18. Mai, wurde ein weiterer Einsatzleitwagen 1 des Katastrophenschutzes im Landkreis Germersheim (ELW 1-KatS), der baugleich bereits in Wörth stationiert ist, offiziell in Dienst gestellt. Das Pendant zum Fahrzeug Wörth steht bei der Feuerwehr in Lingenfeld, wo im Beisein von Landrat Martin Brandl und dem Katastrophenschutzinspekteur Christian Betzel der ELW, nebst eines neuen Mehrzweckfahrzeugs für die Lingenfelder Wehr in feierlichem Rahmen vorgestellt, übergeben und anschließend gesegnet wurde.

„Die Einsatzleitwagen sind flexibel einsetzbar, zum Beispiel zur Unterstützung bei Großschadenslagen, zur Bildung von Abschnittsleitungen oder als Ausfallsicherung bei Paralleleinsätzen. Ihre technische Ausstattung ist vollständig mit der Informations- und Kommunikationszentrale im Führungs- und Lagezentrum in Bellheim kompatibel“, so Betzel und Brandl am Rande der Feierlichkeiten. Mit der Übergabe ist sichergestellt, dass der Landkreis Germersheim in der Lage ist, auf komplexe Gefahrenlagen schnell, flexibel und professionell zu reagieren. Die identische technische Ausstattung und die einheitliche Bedienbarkeit aller Führungsmittel sorgen dafür, dass das Fahrzeug über lange Zeiträume hinweg effektiv eingesetzt werden kann.

Quelle KV Germersheim