Freimersheim – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L401

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Im Stadtteil Oststadt beschädigte am frühen Dienstagmorgen ein 45-jähriger Mann zahlreiche geparkte Fahrzeuge. Der Mann kratzte in der Amerikanerstraße an einem Auto die angebrachte HU-Plakette ab und in das Zündschloss eines Motorrads steckte er gewaltsam eine Schraube. An zwei in einer Tiefgarage abgestellten Autos beschmierte er die Karosserie mit Farbe ... Mehr lesen »