Brühl – Gemeinsame Probleme erörtert: Zu viele Aufgaben durch immer neue Regeln bei mangelnder Finanzausstattung

Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Ausbau der Kinderbetreuung, immer neue Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes und das zunehmende Problem des Vandalismus – all das waren Themen, die der neue

Ortsbürgermeister Theo Böhm bei dem jährlichen Brühl-Otterstadter Nachbarschaftstreffen

der diesmal etwas kleineren Brühler Delegation aus Bürgermeister, sieben Ratsmitgliedern

und zwei Mitarbeitern der Verwaltung auf einem Spaziergang durch Otterstadt vorstellte.

Auf dem Weg und beim Austausch mit den in großer Zahl anwesenden Mitgliedern des

Otterstadter Ortsgemeinderats und verschiedener Ausschüsse wurde schnell klar, dass es

exakt die gleichen Probleme auch in Brühl gibt.

Bei einem Rundgang durch Otterstadt zeigten Ortsbürgermeister Theo Böhm (CDU), der

erste Beigeordnete Lothar Ritthaler (CDU) und der Beigeordnete Harald Endres (Grüne

Liste) verschiedene Projekte: So müssen z.B. in der Otterstadter Grundschule, die

Verkabelung in den Gebäuden saniert, der Brandschutz ertüchtigt und zusätzliche

Fluchtwege geschaffen werden. Dadurch kann der vorhandene Verkehrsübungsplatz für die

ABC-Schützen nicht mehr genutzt werden.

Harald Endres berichtet, dass sowohl die Grundschule und der Gemeindekindergarten mit PV-Anlagen und Batteriespeichern ausgestattet werden sollen. Die beiden PV-Anlagen erzeugen wesentlich mehr Strom als

beide Gebäude im Eigenverbrauch benötigen. Anstatt den Strom ins öffentliche Netz

einzuspeisen, wird die Gemeinde zusammen mit dem örtlichen Versorger einen „Bilanzkreis“

einrichten. Dieser ermöglicht, dass der erzeugte Strom auch von anderen öffentlichen

Gebäuden genutzt werden kann und damit die Stromkosten der Gemeinde deutlich gesenkt

werden können.

Gerade der vorbeugende Brandschutz, so Bürgermeister Dr. Göck, ist auch in Brühl seit

Jahren ein sehr großes Thema. Im Moment steht diesbezüglich z.B. der Schillerschul-

Pavillion im Blickpunkt von Umbauarbeiten. Und dass die Kinderbetreuung immer mehr

Raum im Budget der Gemeinden einnimmt, bestätigte sich auch in Otterstadt, wo die Baulast

des Horts aus der Kirchen-Trägerschaft auf die Ortsgemeinde übergehen soll.

Auf dem weiteren Weg führte Böhm die Gruppe an den Ortsrand von Otterstadt, wo Lothar

Ritthaler über ein geplantes Neubaugebiet von knapp 3 Hektar neben dem Friedhof

berichtete. Es gebe keinerlei Widerstände in der Nachbarschaft, meinte Ritthaler, bevor es

zum Otterstadter Wingert ging, welcher durch die Otterstadter Wingertfreunde betreut wird.

Deren Vorsitzender Alois Hangg berichtete, dass im Juni 2024 die 1000 Reben durch

Vandalismus zerstört wurden, die Wingertfreunde aber durch Spenden diesen besonderen

Ort in diesem Jahr wieder aufgebaut hätten. Aus dem Rebensaft darf zwar kein Wein

gewonnen werden, da der Acker außerhalb des Weinanbaugebiets liegt, jedoch wird auch in

Zukunft wieder Secco rot und weiß und Traubensaft hergestellt.

Zurück ging es dann ins Remigiushaus zum gemütlichen Austausch mit kurzen Tischreden

und Dankesworten. So dankte Dr. Göck mit kleinen Geschenken den Mitgliedern des

Ortsgemeindesrats und ihrem Bürgermeister für die Einladung und das gute Miteinander,

das mal wieder gezeigt habe, wie auf beiden Seiten des Rheins ähnliche Probleme

anstehen: „Hier ist die Politik in Bund und Land gefordert, Regelungen zu vereinfachen und bei

neuen Aufgaben auch die FInanzierung mitzuliefern”, aren sich die Kommunalpolitiker einig.

BU: Vor dem wieder aufgebauten Wingert fanden sich Räte beider Gemeinden zusammen

Quelle: Gemeindeverwaltung Brühl