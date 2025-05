Worms – An die Scheren, fertig, los: „museum live“ mit tollem Sommerprogramm für Kinder – Workshops und Sommerferienspiele im Museum Andreasstift

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in den Sommermonaten bietet „museum live“, das museumspädagogische Programm der Wormser Museen, ein abwechslungsreiches Programm für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Einmal im Monat treffen sich die Museumskids. Diese dürfen jeweils samstags von 11 bis 12.30 Uhr im Museum der Stadt Worms im Andreasstift ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Gebastelt wird zu saisonalen Themen. Eine Anmeldung zu den einzelnen Terminen ist erforderlich, der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro pro Kind. Vom 7. bis 11. Juli finden die Sommerferienspiele statt. Diesmal zum Thema „WOW! Kinder-Kunst-Aktion Worms“. Wer dabei sein will, sollte sich sputen: Es gibt nur noch wenige freie Plätze!

Am 24. Mai dreht sich bei den Museumskids alles um das Thema Mittelalter. Die teilnehmenden Kids erwecken gemeinsam die Welt von Rittern, Burgen und alten Schriften zum Leben und gestalten ihr eigenes Stück Geschichte. Am Samstag, 28. Juni gehen die Museumskids auf eine spannende Reise zu Müllverschmutzung und -vermeidung. Sie erfahren, wie Müll die Natur beeinflusst, wie man ihn trennt und vermeidet und basteln Neues aus altem Zeitungspapier. Die kommende Sonderausstellung „Die Luft der Freiheit – 500 Jahre Bauernschlacht Pfeddersheim 1525“ wird am 26. Juli thematisiert und die Kinder basteln Schilde aus Holz. Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine frühzeitige Anmeldung per E-Mail an museumsvermittlung@worms.de oder telefonisch unter 06241 853-4120 gebeten. der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro pro Kind

Sommerferienspiele: Nur noch wenige Plätze frei!

In den Sommerferienspielen des Museums der Stadt Worms im Andreasstift dreht sich bei museum live alles um „Kunst“. Die Teilnehmer erwartet ein bunter Mix aus Kunst entdecken und selber machen. So geht es auf Entdeckungsreise ins Museum Heylshof zu Kunst, die immer stillsteht, und in die Kunsthalle Mannheim zu Kunst, die laufen kann. Als Landschaftsmaler dürfen sich die Kinder die Ideen direkt aus der Natur holen und diese in einem Skizzenbuch festhalten. Auch eine Zeitreise steht auf dem Wochenprogramm: Nämlich in die Zeit der Bauernkriege vor 500 Jahren (passend zur dann aktuellen Sonderausstellung), als Nachrichten nicht wie heute per Handy verschickt, sondern aufwendig mit beweglichen Buchstaben gedruckt wurden. Die Ferienspielkinder dürfen Druckplatten für eigene Drucke herstellen und wer sich die Schreibarbeit erleichtern will, erfindet das passende Emoji und setzt es dazu. Die Sommerferienspiele finden vom 7. bis 11. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr, statt (am Ausflugstag etwas länger). Die Kosten betragen 60 Euro pro Kind. Die Anmeldung unter: Anmeldung unter: www.worms.de/sjr/ferienkalender/. Für Rückfragen steht das Team per E-Mail an museumsvermittlung@worms.de oder telefonisch unter 06241 853-4120 zur Verfügung. Wer dabei sein will, sollte sich sputen: Es gibt nur noch wenige freie Plätze!

Hintergrund: museum live

Das Programm „museum live“ bietet das ganze Jahr über kreative und lehrreiche Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Neben Bastel-Workshops gehören auch Ferienspiele und Kindergeburtstage zum vielfältigen Angebot der Wormser Museen. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.museumlive.de.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms