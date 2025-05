Weinheim – Premiere für den Gaumen – Nach erfolgreichem Probelauf zum Baden-Württemberg-Tag öffnet das Schlossparkrestaurant by Tristan Brandt am 22. Mai seine Türen – Reservierungen heiß begehrt

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das neue Gourmetrestaurant im Herzen von Weinheim steht in den Startlöchern: Das „Schlossparkrestaurant by Tristan Brandt“ wird in Kürze offiziell eröffnet – doch bereits am vergangenen Wochenende gab es einen exklusiven Vorgeschmack. Im Rahmen des Baden-Württemberg-Tags und der Heimattage, öffnete das Team rund um Sternekoch Tristan Brandt erstmals die Pforten – zumindest im Außenbereich – und sorgte für Begeisterung bei zahlreichen Gästen.

„Die Resonanz war überwältigend – wir hatten traumhaftes Wetter, ein großartiges Publikum und ein motiviertes Team. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Auftakt und freue mich riesig auf alles, was kommt“, sagte Brandt nach dem Wochenende. Der gebürtige Heidelberger, der bereits mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde, übernimmt mit dem Schlossparkrestaurant eine der Top-Adressen der Region und bringt seine moderne, weltoffene Küche in das historische Ambiente des Weinheimer Schlossparks.

Die offizielle Eröffnung des Restaurants ist für Donnerstag, den 22. Mai 2025 geplant. Dann dürfen sich die Gäste auf das komplette kulinarische Konzept freuen – innen wie außen. Die Nachfrage ist bereits jetzt enorm: „Ab sofort kann online reserviert werden, und wir waren überrascht, wie schnell die ersten Abende ausgebucht waren. Für Donnerstag und Freitag gab es nach wenigen Stunden keine freien Plätze mehr“, so Brandt.

Bis zur offiziellen Eröffnung laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Neben den letzten Detailarbeiten in Küche und Gastraum stehen noch Reinigungen an, die Anlieferung frischer Zutaten wird koordiniert und der Service wird weiter abgestimmt. „Es sind die berühmten letzten Handgriffe, aber unser Team ist bereit – wir können den Start kaum erwarten“, sagt Brandt voller Vorfreude.

Das kulinarische Konzept des neuen Schlossparkrestaurants verbindet französisch inspirierte Gourmetküche mit regionalen Einflüssen und modernen Akzenten. Neben einem festgelegten Menü dürfen sich die Gäste künftig auch auf wechselnde Highlights und kreative Überraschungen freuen. Auch das Interieur spiegelt diese Philosophie wider: Hochwertig, stilvoll, modern – und dennoch mit Respekt vor der historischen Bausubstanz.

Mit dem „Schlossparkrestaurant by Tristan Brandt“ gewinnt die Metropolregion Rhein-Neckar ein neues kulinarisches Aushängeschild. Brandt, der für seine Arbeit unter anderem bei Harald Wohlfahrt und im Mannheimer „Opus V“ bekannt wurde, setzt damit ein neues gastronomisches Zeichen in Weinheim – und beweist, dass Spitzengastronomie auch außerhalb der Großstadt funktioniert.

