Weinheim – Liebe und Morde unter den Burgen – Die bekannte Weinheimer Autorin Silke Ziegler liest am 31. Mai in der Stadtbibliothek aus ihren Romanen

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen der Heimattage besucht die beliebte Weinheimer Autorin Silke Ziegler am Samstag, 31. Mai, die Weinheimer Stadtbibliothek. Sie liest aus zwei ihrer Romane, die beide in Weinheim spielen. Die Krimireihe um die alleinerziehende Kriminalkommissarin Sina Engel, die an der Bergstraße ermittelt, ist mittlerweile auf vier Bände angewachsen. In „Böse Stimmen“ erhält sie einen anonymen Brief, kann aber mit der darin enthaltenen Botschaft »Das Spiel beginnt« zunächst nichts anfangen. Erst als kurz darauf ein Doppelmord geschieht, wird ihr klar, dass der Absender einen perfiden Plan geschmiedet hat. Weitere Briefe treffen ein, weitere Menschen müssen sterben, und wer das nächste Opfer wird, liegt in Sinas Hand. Fieberhaft versucht sie, die Schritte des Täters vorauszuahnen. Wird sie es rechtzeitig schaffen, die stetig näher rückende Katastrophe abzuwenden?Auch aus Zieglers Feder stammt ein bezaubernder Liebesroman mit Wohlfühlgarantie. Linda Martens eröffnet nach mehreren persönlichen Misserfolgen im idyllischen Weinheim gemeinsam mit ihrer Großmutter Henny ein kleines Büchercafé. Bei dem Versuch, ihre Lieblingsautorin für eine Lesung zu gewinnen, begegnet sie dem gut aussehenden Literaturagenten Daniel Hübner, der ungeahnte Gefühle in ihr weckt. Es scheint für sie eine „Liebe unter Mandelblüten“ zu geben. Bis sich herausstellt, dass er ein schwerwiegendes Geheimnis hütet, und wieder einmal alles schiefzugehen droht. Die Lesung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht notwendig.

Quelle: Stadt Weinheim