Weinheim – Fazit Baden-Württemberg-Tag der Heimattage: Über 20.000 Besucher und Weinheim von seiner besten Seite

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolrgion Rhein-Neckar. „Weinheim hat sich von seiner besten Seite gezeigt, voller Empathie und Begeisterung.“ So bescheinigte am Sonntagmittag nochmal Landes-Innenminister Thomas Strobl kurz vor seiner Abfahrt in die schwäbische Heimat. Der Politiker, der auch Stellvertretender Ministerpräsident Baden-Württembergs ist, war sichtlich begeistert vom Baden-Württemberg-Tag der Heimattage in Weinheim. Nach dem Staatsempfang mit mehr als 100 Ehrengästen am Morgen in der Stadthalle hatte sich Strobl ins „Bad der Menge“ begeben, um an der Seite von Oberbürgermeister Manuel Just, Regierungspräsidentin Sylvia Feld und Landrat Stefan Dallinger die Landesgewerbeschau zu besuchen. Dann stellte er sich im SWR-Interview auf der großen Schlosspark-Bühne, wo ein beeindruckend vielfältiger Familiennachmittag seinen Lauf nahm. Die Weinheimer Heimattage-Organisatoren, allen voran Oberbürgermeister Manuel Just und Heimattage-Projektleiterin Ada Götz, zogen am Nachmittag eine positive Bilanz des Baden-Württemberg-Tages. Nach Schätzungen waren an den beiden Wochenendtagen mehr als 20 000 Besucher in der Stadt. „Das ist die Zahl, die wir uns erhofft haben“, so der OB. Ada Götz betonte, dass die Mischung aus Bühnenprogramm, regionalem kulinarischen Angebot, der Gewerbeschau und dem verkaufsoffenen Sonntag das Erfolgsrezept war. Am Samstag hatte sich die Stadt eher am späten Nachmittag gefüllt, viele Besucher des Laith-Al Deen-Konzertes nutzten zuvor die Gelegenheit zu einem Bummel durch die Heimattage-Stadt. „Mit dem Bühnenprogramm lagen wir richtig“, freute sich Ada Götz. Fast 4000 Zuschauer jubelten dem Mannheimer Soulstar zu.

Am Sonntag gab es dann in der Stadt zeitweise kaum ein Durchkommen.

„Es war unser Ziel, dass ich der Stadt ein Weinheim-Feeling entsteht, nach außen und nach ihnen in die Stadtbevölkerung hinein“, erklärte OB Just, „und da ist gelungen“. Der Rathauschef dankte allen – vor allem zahlreichen ehrenamtlichen Akteuren – für ihren Einsatz. Just betonte, das Wochenende sei nun die Bestätigung und habe weitere Rückendeckung gegeben für die weiteren Projekte des Jahres – schon am Sonntag, 25. Mai wird in Heiligkreuz der „Liederweg“ eingeweiht. Stadt, Sicherheits- und Rettungskräfte konnten außerdem von völlig friedlich und fröhlich ablaufenden Veranstaltungen berichten – trotz der Menschenmengen. Mit einem angepassten Sicherheitskonzept hatte die Stadt Gefährdungen weitgehend ausschließen können. Der Familientag am Sonntag im Schlosspark klang mit riesigen Schülerchorkonzert und einem ökumenischen Gottesdienst im Abendrot aus.

Quelle: Stadt Weinheim