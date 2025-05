Wachenheim an der Weinstraße – Waldbrand sorgt für Sperrung

Wachenheim an der Weinstraße/Metropolrgion Rhein-Neckar. Am Montag, den 19.05.2025, wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim gegen 14:00 Uhr eine Rauchentwicklung im Wald in der Nähe des Oppauer Hauses zwischen Wachenheim und Lindenberg gemeldet. Vor Ort wurde die Brandstelle an der K16 schnell ausfindig gemacht. Durch die Feuerwehren Gönnheim, Friedelsheim und Wachenheim konnte der Brand inzwischen gelöscht werden, allerdings nehmen die Nachlöscharbeiten noch mehrere Stunden Zeit in Anspruch. Hierfür muss die K16 zwischen Wachenheim und dem Kurpfalzpark noch voll gesperrt bleiben. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Zur Brandursache konnten keine Hinweise ermittelt werden, das trockene Klima dürfte die Brandausdehnung jedoch beschleunigt haben. Insgesamt brannte eine Fläche von etwa 1.250 m² Wald.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ