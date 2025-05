Viernheim – Versuchter Einbruch in Bäckerei – Polizei sucht Zeugen

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Von Freitag (16.5.) auf Samstag (17.5.), im Zeitraum von 18.30 bis 5 Uhr, wollten bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Nibelungenstraße einbrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten sie gewaltsam durch eine Tür ins Innere zu gelangen. Dies missglückte ihnen, woraufhin sie in unbekannte Richtung das Weite suchten. Sie hinterließen einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 – 0 Kontakt aufzunehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen