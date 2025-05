Speyer – Von Beethoven bis Dalberg – Pianistin Ulrike Höfer beim Konzert am Nachmittag

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der beliebten Reihe „Konzert am Nachmittag“ präsentiert die Pianistin Ulrike Höfer am Mittwoch, 21. Mai 2025, um 15 Uhr in der Stadthalle Speyer bei freiem Eintritt zwei Sonaten von Johann Friedrich Hugo von Dalberg sowie die erste Klaviersonate Ludwig van Beethovens.

Ulrike Höfer hat an den Musikhochschulen in Heidelberg, Mannheim und Berlin studiert. Sie ist unter anderem Förderpreisträgerin der Mozart-Gesellschaft, hat bereits zahlreiche Konzerte im In- und Ausland gespielt.

Im Rahmen eines Konzerts im Rittersaal des Mannheimer Schlosses spielte sie so auch bereits für Altbundeskanzler Helmut Schmidt.

Die Klaviersonaten Johann Friedrich Hugo von Dalbergs existieren lediglich in Handschriften; Ulrike Höfer führt diese bisher als einzige in eigener Bearbeitung seit 2022 in ihrem Repertoire.

Die erste Klaviersonate Ludwig van Beethovens gilt als Meilenstein der Sonatenkomposition und verwendet, ebenso wie die Werke von Johann Friedrich Hugo von Dalberg, Elemente der Mannheimer Schule.

Quelle: Stadt Speyer

Foto © Jackson Hohlbaum