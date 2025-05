Schifferstadt – STADTRADELN um Schifferstadt: Radtour mit Bürgermeisterin Ilona Volk

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 24. Mai lädt Bürgermeisterin Ilona Volk anlässlich des STADTRADELNS alle Fahrradbegeisterten zur gemeinsamen Radtour um Schifferstadt ein. Der Startschuss fällt um 15 Uhr am Rathaus. Um die Mittagszeit ist eine kleine Pause an der Fischerhütte am Bahnweiher angedacht. Die Tour ist zirka 21 km lang – Groß und Klein sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bei der Aktion STADTRADELN können Schifferstadterinnen und Schifferstadter seit dem 11. Mai insgesamt 21 Tage lang für mehr Klimaschutz, die eigene Gesundheit und die Förderung des Radverkehrs in die Pedale treten. In der entsprechenden App werden alle erstrampelten Kilometer eingetragen. Mitradeln lohnt sich übrigens gleich mehrfach, denn die Klimaschutzmanagerinnen verlosen attraktive Preise. Die Preisverleihung findet am Samstag, 14. Juni auf dem Rettichfest light statt und es sind daher alle STADTRADLER herzlich willkommen.

STADTRADELN läuft seit 1 Woche – jetzt noch einsteigen!

Klima schützen, Radverkehr fördern und etwas für die eigene Gesundheit tun. Ganz nach diesem Motto nimmt Schifferstadt seit einer Woche zum siebten Mal in Folge beim STADTRADELN teil. Sie haben den Startschuss verpasst? Dann ran ans Smartphone – eine Teilnahme über die STADTRADELN-App ist noch möglich. Treten Sie einem Team bei oder sammeln sie die Kilometer nur für sich und Ihre Gesundheit. Bei Rückfragen helfen die städtischen Klimaschutzmanagerinnen Elisa Jung unter der Telefonnummer 06235 / 44215 oder per E-Mail an elisa.jung@schifferstadt.de gerne weiter.

Warum sich umsteigen auf den Drahtesel nicht nur beim STADTRADELN lohnt

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden. Für mehr Klimaschutz und Radverkehr treten seit 2008 Kommunalpolitikerinnen und -politiker sowie Bürgerinnen und Bürger beim STADTRADELN in die Pedale.

