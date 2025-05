Sandhausen – Unbekannter springt vor Fan Bus – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag war ein Reisebus mit Fußballfans von Viktoria Köln auf Anfahrt zum Stadion des SV Sandhausen. Als der Bus gegen 12:45 Uhr von der Hauptstraße nach links in die Herchheimer Straße einbiegen wollte, sprang plötzlich ein Mann auf die Fahrbahn direkt vor den Bus. Der Busfahrer musste abrupt abbremsen, um eine Kollision mit dem Fußgänger zu verhindern. Dadurch kamen mehrere Fahrgäste zu Fall. Insgesamt sieben Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Einer von ihnen stieß mit seinem Kopf gegen die Frontscheibe des Reisebusses, wodurch diese beschädigt wurde. Als der Bus stand, schlug ein anderer Mann mit einem noch unbekannten Gegenstand die Fahrerscheibe des Busses ein. Da der Busfahrer weitere Übergriffe auf den Bus befürchtete, gab er wieder Gas, um möglichst rasch die Örtlichkeit zu verlassen. Dabei beschädigte er mehrere in der Herchheimer Straße geparkte Fahrzeuge. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Sandhausen nahm die Ermittlungen zu den Tathintergründen auf, die sich gegen die bislang unbekannten Tatverdächtigen unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Sachbeschädigung richten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sandhausen unter der Telefonnummer 06224/ 2481 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim