Sandhausen – Absteiger SVS verliert auch das letzte Heimspiel

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV 1916 Sandhausen hat auch sein letztes Heimspiel gegen den FC Viktoria Köln deutlich mit 0:4-Toren zu Hause verloren, bereits zur Halbzeit lag der SVS mit 0:3 zurück.

Die Treffer für die Gäste aus Köln erzielten vor 3.278 Zuschauern Engelhardt (16.), Lopes Cabral (19.), S. El Mala (34.) und Lofolomo (48.)

Mit nur 9 Siegen und 21 Niederlagen in 38 Spielen belegte der SV Sandhausen mit 35 Punkten nur den vorletzten 19. Tabellenplatz und steigt damit in die Regionalliga ab.

Der SV Sandhausen spielte elf Jahre in Folge der 2. Bundesliga und ist dann nach der Saison 2022/2023 in die dritte Liga abgestiegen, nun folgte der nächste Abstieg. In der vorletzten Saison 2023/24 belegte der SV Sandhausen noch den achten Tabellenplatz am Saisonende in der 3. Liga.

Text Michael Sonnick