Rülzheim – Toter Rüde aufgefunden – Zeugen gesucht

Rülzheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 09.04.2025 wurde auf einem Feldweg in der Ortsgemeinde Rülzheim, in unmittelbarer Nähe des dortigen Sportgeländes “Am Stadion”, ein teilweise vergrabener Tierkörper aufgefunden. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich um eine französische Bulldogge handeln. Aufgrund des bestehenden Anfangsverdachtes wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde von Seiten der Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim, unter der Rufnummer 07274-9580, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail, unter KILandau.K41@polizei.rlp.de, an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden.

Quelle: Polizeidirektion Landau