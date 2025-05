Ravenstein-Merchingen – Einbrüche auf Gelände der Golfanlage – Zeugenaufruf

Ravenstein-Merchingen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte sowohl in die Geschäftsstelle, als auch in das Restaurant innerhalb der Golfanlage in Merchingen ein. Die Tat fand zwischen Sonntag, kurz vor 23 Uhr und Montag, 6 Uhr, statt. Offensichtlich schlugen die Täter ein Fenster der dortigen Geschäftsstelle ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Es wurden mehrere Schränke durchwühlt und ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Darüber hinaus verschafften sich vermutlich dieselben Täter Zutritt zu einem Restaurant der Golfanlage. Hier wurde Bargeld in Höhe von knapp 300 Euro entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen der Taten. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn