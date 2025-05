Mosbach – Pferde auf der Fahrbahn (Kreisstraße 3943)

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Mosbach-Lohrbach und Mosbach-Reichenbuch waren am Sonntagmorgen, kurz vor 9 Uhr, zwei Pferde unterwegs. Diese konnten nach etwa einer halben Stunde durch die Pferdehalterin auf der Kreisstraße 3943 in Obhut genommen werden. Der Fahrzeugverkehr wurde aktuellen Erkenntnissen nach zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Mudau: Betrunkener pöbelt Passanten an Weil ein Mann am Sonntagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, mehrere Passanten an einer Eisdiele in Mudau angepöbelt haben soll, kam es zum Polizeieinsatz. Der bereits Polizeibekannte konnte an besagter Eisdiele in der Schloßauer Straße angetroffen werden. Er zeigte sich den Beamten gegenüber äußerst unkooperativ und musste kurzzeitig fixiert werden. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes kam zu einem Ergebnis von knapp 2,3 Promille. Da der 43-Jährige zuvor durch mehrere Zeugen in fahrender Weise mit seinem Fahrrad auf der Amorbacher Straße gesehen wurde, besteht auch der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Die Beamten des Polizeireviers Buchen hatten an diesem Tag bereits zuvor mit dem Mann zu tun. Aufgrund seines wiederholt auffälligen Verhaltens wurde der 43-Jährige zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn