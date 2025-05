Mannheim – Unbekannter verstreut kristallines Pulver in fremdem Garten – Polizei sucht Zeugen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte verstreuten in der Zeit zwischen Donnerstag, 01. Mai 2025 und Montag, 12. Mai 2025 eine kristalline Substanz in einem Garten im Stadtteil Schönau. Die Unbekannten drangen in genanntem Zeitraum in den Garten eines Anwesens in der Sohrauer Straße ein und verstreuten ein blaues kristallines Pulver rund um den Stamm eines dort befindlichen Ahornbaumes. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Kupfersulfat handeln, das in der Landwirtschaft als Düngemittel zum Einsatz kommt. Die Ermittlungen des Polizeipostens Mannheim-Schönau wegen Hausfriedensbruchs und des Verdachts gegen die Baumschutzverordnung der Stadt Mannheim dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim