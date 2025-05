Mannheim – Street Food Festival – Kulinarisches Erlebnis unter freiem Himmel vom 13. bis 15. Juni 2025!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Seit Mittwoch, 14.05.2025, wird eine in Ludwighafen wohnende 12-Jährige vermisst. Sie verließ am Mittwoch, den 14.05.2025, gg. 22 Uhr, eine Wohnung in der Margarethenstraße in Ludwigshafen. Dort wurde sie auch zuletzt gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. ... Mehr lesen »