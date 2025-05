Mannheim – Gartenlaube in Rheinau abgebrannt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Gegen Mitternacht geriet eine Gartenlaube in der Gartenanlage Waldgartenweg im Stadtteil Rheinau in Brand. Der Brand, der sich zu einem Vollbrand entwickelte konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit einem Löschzug vor Ort war, schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf angrenzende Lauben verhindert wurde. Der Schaden an der Gartenlaube, die vollständig ausbrannte wird mit ca. 30 000,- Euro beziffert. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Neckarau geführt werden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim