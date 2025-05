Mannheim – Der SV Waldhof bleibt Drittligist

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar Am letzten Spieltag hat sich der SV Waldhof Mannheim mit einer 0:1-Auswärtsniederlage beim neuen Meister DSC Arminia Bielefeld den Klassenerhalt in der 3. Liga gesichert. Nach der torlosen ersten Halbzeit gelang Noah Joel Sarenren Bazee in der 56. Minute das Siegtor für die Bielefelder vor 25.261 Zuschauern.

Da die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund das Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken mit 1:2 verlor, bleibt der SV Waldhof Mannheim auch in der nächsten Saison in der Dritten Liga. Die Saarbrücker sicherten sich mit dem Heimsieg noch den dritten Tabellenplatz und spielen damit in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig aus der 2. Bundesliga.

Mit nur 11 Saisonsiegen belegt der SV Waldhof Mannheim nach 38 Spielen mit 46 Punkten den 16. Tabellenrang. Auch in der Saison 2023/24 standen die Waldhöfer mit 43 Zählern auf dem 16. Platz.

Text Michael Sonnick