Mannheim – Benefiz-Turnier der Mannheimer Runde am Palazzo – Am Ende waren alle Sieger – 130.000 Euro Spenden für soziale Projekte

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Regel haben Fußballturniere naturgemäß nur einen Sieger. Beim Charity-Turnier der Mannheimer Runde auf dem Vorplatz des Mannheimer Palazzo in

Käfertal durften am Ende jedoch alle jubeln: Das Team der SI-Group ganz oben auf dem Treppchen, der Veranstalter selbst über die stattliche Spendensumme von 130.000 Euro und darüber hinaus auch noch alle 24 teilnehmenden Mannschaften über einen herrlichen Sonn(en)tag mit viel Spaß und Sport.

„Volltreffer fürs Herz“. Unter diesem Motto wollte die größte Mittelstandvereinigung der Kurpfalz in diesem Jahr mit ihrer traditionellen Benefizveranstaltung Neuland betreten und hatte statt einer Gala diesmal Goals als Mittel zum guten Zweck gewählt. Die Idee dazu kam aus dem Kreis der Mitglieder und wurde vom Vorstand begeistert aufgenommen und umgesetzt.

Schon früh wurde dabei klar, dass sich der Mut zur Veränderung wohl auszahlen würde: In kürzester Zeit hatten 24 Firmen- und Vereinsmannschaften für das 9-Meter-Turnier gemeldet und mit ihren freiwilligen Spenden die Kasse der Mannheimer Runde gut gefüllt. Sage und schreibe 130.000 Euro kamen zusammen und können nun wieder für soziale Projekte in der Region verwendet werden.

„Wir haben immer mehr Anfragen und mussten in der letzten Zeit viele Absagen erteilen“, freute sich Vereinsvorsitzender Stefan Kleiber über die tolle Resonanz auf das Charity-Turnier, mit der sich die bisherige Spendenbilanz seit Gründung der Mannheimer Runde auf weit über 2.5 Millionen Euro erhöhen wird. Diese Summe erfülle nicht nur den Vorstand, sondern auch die 172 Mitglieder der Mannheimer Runde mit Stolz, ergänzte Stefan Kleiber. Der Vereinsvorsitzende weiter: „Wir bezeichnen uns nicht umsonst als Verein für bürgerschaftliches Engagement: Wir initiieren und fördern Projekte, die allen zugutekommen und das breite Engagement unseres starken Kollektivs verkörpern.“

In diesem Sinne dankte Stefan Kleiber allen Teilnehmern, darunter auch viele bekannte Gesichter aus nah und fern. Neben den Bürgermeistern der Region ließ es sich sogar Comedy-Star Bülent Ceylan nicht nehmen, mit einem eigenen Team anzutreten. Prominent besetzt auch das Schiri-Gespann: Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk und Kenan Kocak kümmerten sich unter anderem mit der Pfeife um einen ordentlichen sportlichen Ablauf des Turniers.

Für beste Unterhaltung während des gesamten Turnierverlaufs sorgten auf der Bühne des „ Hoffe-Express“der als Sinsheimer Stadionsprecher bekannte Mike Diehl mit seiner launigen Moderation sowie Mannheims erfolgreichstes DJ-Duo Banks & Rawdriguez. Dass sich am Ende die „SI-Group“ im Finale gegen „Sweat and Tears“

des SV Sandhausen durchsetzte, war dann eher Nebensache, denn es durften sich in der Tat alle als Sieger fühlen.

Quelle/Fotos: Mannheimer Runde