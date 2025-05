Mannheim – 24./25. Mai: Bücherei der Kirchengemeinde Mannheim-Nord feiert 20. Geburtstag und neuen Namen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wo Worte zuhause sind – Seit 20 Jahren ist sie das Zuhause von wunderbaren Wortwelten: die Bücherei der Kirchengemeinde Mannheim-Nord. Das Jubiläum wird am 24. und 25. Mai gefeiert – mit Literatur, besonderen Gästen, deren Lieblingsbüchern, Programm für Kinder und einer „Taufe“. Die Bücherei erhält nämlich einen neuen Namen.

Neuer Name ab 1. Januar 2026

In den vergangenen Wochen hatten sich zahlreiche Leserinnen und Leser an der Namenssuche beteiligen und abstimmen können. Der bisherige Name „Bücherei der Kirchengemeinde Mannheim-Nord“ passt ab 1. Januar 2026 schließlich nicht mehr, da die jetzigen Kirchengemeinden im Katholischen Stadtdekanat Mannheim dann Teil der großen Katholischen Kirchengemeinde Mannheim, Pfarrei St. Sebastian sein werden. Die Zukunft gehört dann der „Bücherei St. Lioba“.

Jubiläum mit Lieblingsbüchern

Darauf und ihr 20-jähriges Bestehen anstoßen will das Büchereiteam um Beate Tilg mit zahlreichen Gästen am Samstag, 24. Mai, um 19 Uhr in der Max-Schwall-Halle neben der Kirche St. Lioba (Neue Heimat 1, Zugang über die Bücherei). Gefeiert wird dieses Jubiläum ganz stimmig mit Lieblingsbüchern: Vier literarisch verbundene Gäste – Barbara Waldkirch, Martin Willig, Christa Krieger und Stefan Fulst-Blei – öffnen an diesem Abend die Türen zu ihren ganz persönlichen Buchwelten. Auch am Sonntag, 25. Mai, wird von 10 bis 12 Uhr mit Familien mit Kindern zur regulären Ausleihzeit weitergefeiert. Programm und eine Geburtstagsüberraschung warten auf große und kleine Bücherfreundinnen und Bücherfreunde.

Ehrenamtlich und kostenfrei

„Unsere Tür steht offen – für gute Geschichten, neugierige Köpfe und alle, die gerne stöbern, fragen und entdecken“, freut sich das Team der Bücherei an St. Lioba über das Jubiläum hinaus immer über Besucherinnen und Besucher. Das rein ehrenamtlich tätige Team berät gerne, geht auf Wünsche ein, versorgt die benachbarten Grundschulen mit Lesestoff für die Schülerinnen und Schüler, veranstaltet Bücherflohmärkte und Lesungen und hat immer einen aktuellen Buchtipp parat.

Rund 3600 Medien für alle Altersgruppen warten vom Sachbuch bis zum Hörspiel in der Bücherei am Kirchplatz St. Lioba darauf, entdeckt zu werden. Die Ausleihe ist übrigens kostenfrei. Geöffnet ist die Bücherei regulär sonntags von 10 bis 12 Uhr, sowie am 1. und 3. Mittwoch im Monat von 14 bis 16 Uhr. Fragen beantwortet das Team gerne auch digital: Erreichbar ist es per E-Mail an koeb@kathma-nord.de. Beate Tilg/ schu (Bild: kathma_KI canva)

Quelle:

Katholische Kirche in Mannheim