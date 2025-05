Landau – Kreis SÜW richtet sich mit Schreiben direkt an Evangelische Kirche der Pfalz! Appell für Erhalt der kirchlichen Trägerschaft des ETGA

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem Schreiben haben sich Landrat Dietmar Seefeldt und der für Schulen zuständige Kreisbeigeordnete Werner Schreiner bereits Ende April an die Evangelische Kirche der Pfalz gewandt, in Person an Oberkirchenrat Dr. Claus Müller, an Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst sowie an alle Mitglieder der Landessynode. Die Kreisvertreter betonen darin, dass sie es sehr begrüßen und sich gemeinsam mit Eltern-, Schüler- und Lehrerschaft des Evangelischen Trifelsgymnasiums Annweiler (ETGA) darüber freuen würden, wenn sich die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz für den Erhalt der kirchlichen Trägerschaft des ETGA aussprechen würde.

„Natürlich ist uns die angespannte Finanzlage der Kirche und hier die Kostenbelastung durch den Betrieb des Trifels-Gymnasiums bekannt. Seit Januar 2001 beteiligt sich der Landkreis Südliche Weinstraße jährlich mit einem Zuschuss an den Betriebskosten des ETGA, der Zuschuss wurde über die Jahre bereits zweimal erhöht”, heißt es in dem Schreiben. Um der Landessynode die Entscheidung pro Erhalt der Trägerschaft des ETGA in finanziell schwieriger Zeit zu erleichtern, habe sich der Kreistag einstimmig dafür ausgesprochen, die Kostenbeteiligung am ETGA neu zu ordnen und erkläre sich ausdrücklich zu einer Erhöhung des bisher gewährten Zuschusses bereit, schreiben Seefeldt und Schreiner.

Sie sind überzeugt: „Das Evangelische Trifels-Gymnasium Annweiler bereichert die Trägervielfalt der weiterführenden Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße.” In vielen Gesprächen habe man wahrgenommen, dass sich die Menschen den Erhalt der kirchlichen Trägerschaft der vor über 65 Jahren auf dem Annweilerer Bannenberg gegründeten und in der Region fest verankerten Schule wünschten, betonen die Kreisvertreter. „Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises SÜW schätzen diese besondere Schule sehr und auch bei den Schülerinnen und Schülern ist das ETGA sehr beliebt, was die Anmeldezahlen von SÜW-Kindern eindrucksvoll beweisen.”

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße