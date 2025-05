Kaiserslautern – Die Kölner werden nach Heimsieg gegen den FCK Zweitliga-Meister

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar News – Der 1. FC Kaiserslautern kassierte am Sonntagnachmittag am letzten Spieltag eine deutliche 0:4-Auswärtsniederlage beim 1. FC Köln, bereits zur Halbzeit lagen die Roten Teufel mit 0:2-Toren zurück. Die Kölner wurden mit dem Heimsieg Zweitliga-Meister und steigen zusammen mit dem Hamburger SV in die erste Bundesliga auf. Die Lauterer hatten im mit 50.000 Zuschauern ausverkauften RheinEnergie-Stadion vor über 5.000 mitgereisten FCK-Fans nach sechs Minuten durch Ragnar Ache eine Doppelchance. Zuerst parierte der Kölner Torwart Marvin Schwäbe den Ache-Schuss, dann verfehlte der Kopfball vom FCK-Stürmer nur ganz knapp das Tor. Die Hausherren gingen dann in der 14. Minute durch einen Kopfball von Eric Martel in Führung. Nach einer knappen halben Stunde sorgte Luca Waldschmidt (29.) mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Nach der Halbzeitpause parierte FCK-Torwart Julian Krahl einen Foulelfmeter von Waldschmidt (67.). In der 76. Minute erhöhte Florin Kainz auf 3:0 und der eingewechselte Mark Uth (87.) sorgte im letzten Spiel seiner Karriere noch für den 4:0-Endstand und die Aufstiegsparty. Die Kölner hatten zwei Spieltage vor Saisonende Friedhelm Funkel als neuen Trainer verpflichtet, der in der letzten Saison noch die Pfälzer am Ende trainierte.

Mit 15 Saisonsiegen und 53 Punkten belegte der 1. FC Kaiserslautern den siebten Tabellenplatz, in der Saison 2023/24 stand der FCK mit 39 Zählern auf dem 13. Tabellenrang.

Hervorragender Tabellendritter in der 2. Liga wurde der SV Elversberg nach einem 2:1-Auswärtssieg beim FC Schalke 04 und spielt nun in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim, die in der 1. Liga den 16. Rang belegten.

Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.fck.de.

Text Michael Sonnick

Foto : FCK-Kapitän Marlon Ritter erzielte in 30 Spielen acht Tore in der 2. Liga (Foto Michael Sonnick)