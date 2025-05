Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einer großen und bunten Feier hat der Verein Hip Hop Heidelberg am Samstag, 17. Mai 2025, die neu gestaltete Multifunktionsfläche am Schlautersteig im Stadtteil Emmertsgrund eingeweiht. Der Veranstaltungsplatz nordöstlich der Otto-Hahn-Straße wurde in einem Gemeinschaftsprojekt saniert und umfassend aufgewertet – mit überarbeiteter Oberfläche, künstlerischer Gestaltung und verbesserter Sportinfrastruktur.

„Heidelberg ist eine Sportstadt mit großer Basketball-Tradition“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner bei der Einweihungsfeier. „Deshalb freue ich mich sehr, dass dieser nachgefragte Multifunktionsplatz jetzt speziell für den Basketballsport neues Leben erhält. Mit seinem frischen, auffälligen Design und der neu ausgerichteten Korbanlage wird er zu einem deutlich attraktiveren Treffpunkt hier auf dem Emmertsgrund. So fördern wir nicht nur die Freude an Bewegung, sondern stärken auch den Zusammenhalt in den Bergstadtteilen. Möglich wurde diese großartige Aufwertung durch das Engagement vieler: Mein herzlicher Dank gilt dem Verein Hip Hop Heidelberg, den Initiatoren des Projekts und allen Sponsoren für ihre großzügige Spende. Ebenso danke ich den Mitarbeitenden des Landschafts- und Forstamts für ihre unkomplizierte und tatkräftige Unterstützung.“

„Basketball ist von jeher eng mit der Hip-Hop-Kultur verbunden und wir freuen uns riesig, die Stadt Heidelberg mit der Neugestaltung des Platzes um einen offenen Ort für Sport, Begegnung und Gemeinschaft bereichern zu können! Dieses Projekt war nur durch das Zusammenspiel vieler möglich – angefangen bei der Idee und dem Einsatz von Bülent Teztiker und Felix Grädler, über die großzügigen Spenden und Sponsorings der Stadtwerke Heidelberg, der Stiftung Sparkasse sowie der Familie Lautenschläger bis hin zur künstlerischen Umsetzung von Florian Budke und seinem Team von City Super Graphics“, ergänzte Nina Schandorf, 1. Vorsitzende des Vereins Hip Hop Heidelberg: „Der Basketballplatz steht symbolisch für das, wofür wir stehen: Bewegung, Begegnung, Gemeinschaft. Er ist frei zugänglich und offen für alle.“

Erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt von Verein Hip Hop Heidelberg und Stadt

Was heute als farbenfrohes und funktionales Spielfeld zur Verfügung steht, ist das Ergebnis eines besonderen Gemeinschaftsprojekts. Der gemeinnützige Verein Hip Hop Heidelberg hat – unterstützt von regionalen Spendengebern – das Unternehmen City Super Graphics mit der Sanierung und farblichen Neugestaltung des rund 700 Quadratmeter großen Platzes beauftragt. Die farbige Spielfeldgestaltung greift Elemente aus der lokalen Umgebung auf, darunter auch das historische Emmertsgrund-Logo der „Neuen Heimat“.

Zur funktionalen und künstlerischen Aufwertung des Platzes trug auch das engagierte Mitwirken des städtischen Landschafts- und Forstamts bei: Durch die Versetzung eines Korbs konnte die Basketballanlage neu ausgerichtet werden. Die Verlegung und Stabilisierung des vom Schlautersteig herführenden Weges sowie der Einbau sogenannter Drängelgitter ermöglichen ein ungehindertes Spiel über das gesamte Feld.

Die Stadt Heidelberg würdigt das starke bürgerschaftliche Engagement ausdrücklich und betrachtet das Projekt als gelungenes Beispiel für das Zusammenspiel von Zivilgesellschaft, Verwaltung und lokaler Initiative. Die gute Zusammenarbeit zeigt, wie durch gemeinsame Anstrengungen öffentlicher Raum nachhaltig gestaltet und neu belebt werden kann. Der neu gestaltete Platz, der ab sofort für sportliche Aktivitäten, Begegnungen und kulturelle Nutzung offensteht, soll nicht nur der sportlichen Betätigung dienen, sondern auch als Raum für den Austausch und die gemeinsame Aktivität von Menschen unterschiedlicher Hintergründe fungieren.

Hintergrund: Verein Hip Hop Heidelberg

Der 2023 gegründete Verein Hip Hop Heidelberg widmet sich der Förderung urbaner (Jugend-) Kultur, kreativer Ausdrucksformen und sozialer Teilhabe. Er versteht sich als Plattform für kulturelle Bildung und Begegnung mit dem Ziel, insbesondere jungen Menschen in Heidelberg niedrigschwellige Angebote zur kulturellen und persönlichen Entfaltung anzubieten – unabhängig von Herkunft, sozialem Status oder Bildungshintergrund.

Quelle: Stadt Heidelberg