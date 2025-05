Groß-Umstadt / Bad-König / Brombachtal / Michelstadt – Vorläufige Festnahme von vier Tatverdächtigen nach illegalem Drogenhandel / 23-Jähriger in Untersuchungshaft

Groß-Umstadt/Bad-König/Brombachtal/ Michelstadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt sowie die Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei aus Erbach und Darmstadt (K34) verzeichneten vergangene Woche einen Ermittlungserfolg. Die Beamtinnen und Beamten aus Erbach ermittelten aktuell wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Amphetamin und Cannabis in nicht geringen Mengen und nahmen am Donnerstag (15.5.) vier junge Männer im Alter von 21 bis 26 Jahren im Rahmen eines mutmaßlichen Betäubungsmittelgeschäfts in Groß-Umstadt vorläufig fest. Hierfür erhielten sie Unterstützung von Zivilfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen. Nach der vorläufigen Festnahme durchsuchten die Ermittler im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Wohnungen der vier Tatverdächtigen in Groß-Umstadt, Brombachtal, Bad König und Michelstadt. Die Beamten stellten rund 3,5 Kilogramm Betäubungsmittel (Kokain, Ecstasy, Marihuana und Haschisch) sicher.

Zusätzlich nahmen sie ein vollständiges “Grow-Zelt” mit Technik, ein Springmesser und ein Samurai-Schwert in amtliche Verwahrung. Drei der vier Tatverdächtigen konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 23-Jährigen aus Groß-Umstadt. Er wurde am Freitag

(16.5.) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen