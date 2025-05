Eberbach/Unterdielbach – Illegale Entsorgung asbesthaltiger Eternitplatten im Waldgebiet – Zeugenaufruf

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das neue Gourmetrestaurant im Herzen von Weinheim steht in den Startlöchern: Das „Schlossparkrestaurant by Tristan Brandt“ wird in Kürze offiziell eröffnet – doch bereits am vergangenen Wochenende gab es einen exklusiven Vorgeschmack. Im Rahmen des Baden-Württemberg-Tags und der Heimattage, öffnete das Team rund um Sternekoch Tristan Brandt erstmals die Pforten ... Mehr lesen »