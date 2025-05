Buchen – Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagmorgen, 12. Mai, kurz nach 9 Uhr, befuhr ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer die Carl-Benz-Straße in Richtung der Landesstraße 582 in Buchen. Hinter ihm fuhr ein LKW mit Kippmuldenaufbau. Auf Höhe der Straße “Am Hohen Markstein” kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Unfall zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Pedelec-Fahrer stieß hierbei mit dem Seitenschutz des Lkws zusammen und stürzte. Der 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die Carl-Benz-Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Eine bis dato nicht bekannte Zeugin soll den Unfallhergang beobachtet haben. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, insbesondere die Frau, welche den Notruf gewählt hat, werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn