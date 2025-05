Aglasterhausen – Bundesstraße 292 – Pkws bei Rettungsgassenbildung eventuell kollidiert

Aglasterhausen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 47-Jähriger befuhr am Sonntagabend, zwischen 17 und 18 Uhr, die Bundesstraße 292 von Aglasterhausen in Richtung Obrigheim. Etwa auf Höhe der Abzweigung Breitenbronn, im Bereich der Tempo-70-Zone, näherte sich von hinten ein Rettungswagen mit Sondersignal. In diesem Zuge fuhr der Mann mit seinem Ford rechts ran. Ein weiterer, bislang unbekannter, Verkehrsteilnehmer soll sich ebenfalls zügig von hinten genähert haben und überholte den Ford, welcher zwischenzeitlich stand. Beim Überholmanöver kam es beinahe zu einem Unfall zwischen dem Rettungswagen und dem überholenden Pkw. Der Pkw-Fahrer scherte hiernach wieder nach rechts ein. Hierbei kollidierte er eventuell mit dem Ford des 47-Jährigen. Den Schaden am Auto bemerkte der Mann erst später am Tag. Zum Verursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen hellen Kleinwagen mit Buchener Kennzeichen handelte. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn