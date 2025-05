Weinheim – Neue Energien – Chancen für die Wirtschaft

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheimer Wirtschaftstalk im Rahmen der Heimattage mit starken Auftritten

und vielen Impulsen

Es war der Wirtschaftsteil der Heimattage Baden-Württemberg: Am Tag vor

dem Baden-Württemberg hatten sich am Freitagmittag in der Stadthalle auf Einladung der

Stadt – von Wirtschaftsförderung und Klimaschutzmanagement gemeinsam – über 100

Führungskräfte aus der Weinheimer Wirtschaft versammelt, um gemeinsam über

Klimaschutz und wirtschaftlichen Erfolg zu sprechen. Diese zwei Ziele, so der Tenor der

Veranstaltung, sei keineswegs ein Widerspruch, wie Impulsgeber Dr. Georg Müller nach

der Begrüßung von Oberbürgermeister Manuel Just betonte. Der frühere Vorstandschef

der Mannheimer MVV Energie AG machte vielmehr klar, dass sich moderne Unternehmen

aus zwei Perspektiven diesen Anforderungen nähern sollten: Zum einen aus

Verantwortung gegenüber ihrem Umfeld, zum anderen aber auch, weil sich mit der

Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz neue Geschäftsfelder und Projekte ergeben.

OB Just hatte zuvor darauf hingewiesen, dass die Stadt mit ihrem

Klimaschutzmanagement den Unternehmen vielfältige Beratungs- und

Fördermöglichkeiten bieten kann.

Dass die Bewältigung der Klimakrise auch eine Chance für innovative Unternehmen ist,

war auch Konsens bei den Zuhörern und den Teilnehmern einer Podiumsdiskussion, an

der Dr. Aline Fluri, Head of Corporate Sustainability der Freudenberg-Gruppe, Klaus

Steckmann, Vorstand der Volksbank Kurpfalz, Thomas Kowalski, Vorstand der Sparkasse

Rhein Neckar Nord, Alexander Skrobuszynski, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim

und die Weinheimer Klimaschutzmanagerin Ute Timmermann teilnahm. Die

Unternehmensvertreter tauschten Meinungen und Ideen über mögliche neue Produkte

aus. Alexander Skrobuszynski empfahl die Stadtwerke als Dienstleister und Ratgeber in

allen Energiefragen. Zu den Impulsgebern gehörte auch Rainer Mutschler-Burghard,

Abteilungsdirektor Nachhaltigkeits- und Transformationsberatung der Volksbank Kurpfalz.

Im Anschluss an den Wirtschaftstalk äußerten sich die Vertreter der Wirtschaft aber auch

Sprecher von Natur- und Umweltschutzverbänden sehr positiv über das verbindende

Veranstaltungsformat und die Möglichkeit des Austauschs über Branchen und

Standpunkte hinaus.

Quelle: Stadt Weinheim