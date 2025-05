Weinheim – Junger Auftakt der heißen Phase 1500 Besucher feierten im Weinheimer Schlosspark mit Bühnentalenten die 1. Pop Night Weinheim

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Es war ein Vorgeschmack nach Jugend und aufgeweckter, frischer Kultur: Die

1. Pop Night Weinheim im Vorfeld des Baden-Württemberg-Tages der Heimattage am

Donnerstagabend im Weinheimer Schlosspark wurde schon beim ersten Anlauf zu einem

echten Glanzpunkt des Weinheimer Kulturlebens.

„Ein voller Erfolg“, freute sich

Kulturbüro-Leiter Tobias Schindler. Und er schwärmte: „Drei fantastische Auftritte, ein

großes Publikumsinteresse und ausgelassene Stimmung. Ein gelungenes Pre-Opening für

den Baden-Württemberg-Tag.“

Die 1. Weinheimer Pop-Night mit jungen Bühnenkünstlern der Pop Akademie Baden-

Württemberg lockte rund 1500 Besucher in den Schosspark, der sich wieder einmal als

herausragende Kulturstätte erwies. Als sich die Sonne langsam hinter den grünen Hügeln

senkte und die Lightshow auf der großen Bühne so richtig zur Geltung kam, wurde die

Stimmung zauberhauft. Die aus Weinheim stammende junge Sängerin CeyCey ließ zum

Finale mit schnellem Beat und Rap-Elementen, leicht schmutzig-schrillem Urban Pop ihre

Fans toben. „Danke Weinheim“, rief die quirlige junge Frau mit der Struwwelpeter-Frisur

dem Publikum bei ihrem Heimspiel entgegen, denn sie stammt aus Weinheim, ist hier

aufgewachsen. Sie genoss es sichtlich. Auch ihre Mutter ist Musikerin und

Musikpädagogin.

Den Auftakt und Wellenbrecher hatte Maiva mit tanzbarem Elektro-Pop mit starken EDM-

Einflüssen gemacht. Ihre Songs wie „Virtual Insanity“ und „Concentrate“ verbinden

groovige Basslines mit eingängigen Hooks – ihre deutschen Texte sind klug und sehr

persönlich. Daniele Puccia wurde seinem Ruf als Mädchenschwarm vollauf gerecht,

begeisterte mit seinem modernen Pop-Sound, eingängigen Melodien und einer Stimme,

die sofort ins Ohr geht. Höhepunkt: Eingängige Cover-Songs, die ans Herz gehen.

Alle drei Künstlerinnen und Künstler studieren an der Popakademie Baden-Württemberg in

Mannheim und gehören zu den spannendsten Nachwuchstalenten der aktuellen

Musikszene. Alle drei verstanden es, mit ihrem Publikum in Interaktion zu treten.

Organisation und Technik waren perfekt, so dass es kaum Pausen zwischen den Auftritten

gab. Die 1. Pop Night auf der Bühne, auf der am Freitag Comedy-Star Bülent Ceylan und

am Samstag Soulsänger Laith Al Deen stehen, hatte echten Festivalcharakter.

Durch den Abend führte professionell und charmant Carina Junginger, gelernte TV-

Journalistin und Mitarbeiterin der Pressestelle der Stadt Weinheim.

Quelle: Stadt Weinheim