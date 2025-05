Stephan Wefelscheid kandidiert für den Landtag

Metropolregion Rhein-Neckar – FREIE WÄHLER Ratsfraktionsvorsitzender wird Direktkandidat im Wahlkreis

Koblenz, Christian Altmaier ist B-Kandidat

Stephan Wefelscheid wird für die FREIEN WÄHLER im Landtagswahlkreis

Koblenz als Wahlkreiskandidat antreten. Einstimmig wurde der 46-jährige

Landtagsabgeordnete und selbstständige Rechtsanwalt aus Koblenz bei der

Aufstellungsversammlung im Vereinsheim „bei Costa“ auf der Karthause zum

Direktkandidaten für die FREIEN WÄHLER im Wahlkreis Koblenz gewählt.

Stephan Wefelscheid ist gebürtiger Koblenzer. Nach Abitur am Koblenzer Eichendorff-

Gymnasium und Wehrdienst in der Falkensteinkaserne in Koblenz studierte er Jura

an der Universität Konstanz. Mit Abschluss seines Referendariats am

Oberlandesgerichtsbezirk Koblenz ließ er sich 2007 in Koblenz mit eigener Kanzlei

als Rechtsanwalt nieder. Stephan Wefelscheid ist bereits seit 16 Jahren Mitglied des

Koblenzer Stadtrates und Fraktionsvorsitzender der FREIE WÄHLER Stadtratsfraktion.

Seit 2021 ist er Mitglied des Landtags Rheinland-Pfalz und rechts-, wirtschafts- und

verkehrspolitischer Sprecher der parlamentarischen Gruppe der FEIEN WÄHLER.

Breiten Kreisen wurde er bekannt durch seine mehrjährige Tätigkeit als Obmann im

Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Zum B-Kandidaten wählte die

Versammlung ebenfalls einstimmig den 46-jährigen Christian Altmaier, der bereits

seit 26 Jahren dem Koblenzer Stadtrat angehört und stellvertretender

Fraktionsvorsitzender der FREIE WÄHLER Stadtratsfraktion ist.

In seiner Antrittsrede betonte Wefelscheid die Wichtigkeit stabiler Finanzen für

Koblenz: „Ich bin froh, dass es uns im Stadtrat trotz erheblicher Haushaltsdefizite in

einem Bündnis der Verantwortung gelungen ist, einen mittlerweile genehmigten

Haushalt für unsere Heimatstadt aufzustellen. Dieser Erfolg darf aber nicht darüber

hinwegtäuschen, dass Koblenz wie alle anderen großen Städte in Rheinland-Pfalz vor

erheblichen finanziellen strukturellen Problemen steht, die nur durch veränderte

landes- und bundesrechtliche Rahmen gelöst werden können.“ Konkret fordert

Wefelscheid eine Evaluation des neuen kommunalen Finanzausgleichs und eine

Erhöhung der Finanzmittel durch das Land: „Die Finanzausstattung durch das Land

ist einfach zu schlecht. Zu viele Aufgaben, die das Land der Stadt zur Erledigung

übertragen hat, sind nicht ausreichend finanziert. Das Land spart schlicht auf Kosten

der Stadt. Das muss aufhören. Dafür werde ich mich auch im kommenden Landtag

weiterhin mit aller Kraft einsetzen wollen“.

Vor große finanzielle Herausforderungen werde die Stadt auch aufgrund der

Verantwortung für überregional bedeutsame Brückenbauwerke gestellt. Wefelscheid

setzt sich daher für mehr Unterstützung des Landes etwa bei der Pfaffendorfer

Brücke ein: „Schon seit Jahren plädiere ich im Landtag und im Rahmen der

Haushaltsbesprechungen dafür, dass die gestiegenen Baukosten bei der Pfaffendorfer

Brücke, die aufgrund der darüber führenden Bundesstraße eine erhebliche

verkehrstechnische Bedeutung über Koblenz hinaus hat, bei der anteiligen

Finanzierung durch das Land stärkere Berücksichtigung finden. Gerade erst im

Plenum der vergangenen Woche habe ich Innenminister Ebling nochmals mitgegeben:

Städte, die im Gegensatz zu kleineren Kommunen für so große und teure Projekte

Baulastträger sind, brauchen dringend Unterstützung. Ein geeignetes Mittel wäre hier

ein Infrastrukturfonds, aus dem gezielt solche überregional bedeutenden

Brückenbauvorhaben finanziell unterfüttert werden können.“

Wie dringend nötig eine gut funktionierende Verkehrsanbindung ist, zeige das

gegenwärtige Chaos bei der Deutschen Bahn: „Als Pendler auf der Strecke Koblenz-

Mainz kann man sich derzeit nur an den Kopf fassen. Schon Mitte letztes Jahr wurde

die Hälfte der ICE-Verbindungen gestrichen, woraufhin ich bei der Landesregierung

angefragt hatte, wann denn diese dringend benötigten Verbindungen wieder

aufgenommen werden sollen. Und ganz aktuell sorgt das Baustellenchaos auf der

Strecke zwischen Mainz und Koblenz für umfassende Ausfälle selbst der

Regionalbahnen. Die Kommunikation war dabei katastrophal, im Grunde hat man die

Pendler sehenden Auge ins Messer laufen lassen. Für eine tatsächliche

Verkehrswende ist das Land angehalten, Sicherheit und pünktliche Verbindungen bei

der Bahn einzufordern. Und darüber hinaus halte ich einen Bahngipfel unter

Federführung von Ministerpräsident Alexander Schweitzer für dringend erforderlich,

um die Situation mit allen beteiligten Akteuren nachhaltig zu verbessern und den

Standort Koblenz auch für Pendler attraktiv zu halten.“

„Allerdings nützt die beste Anbindung wenig, wenn sich selbst Familien mit zwei

Einkommen oftmals die Miete kaum noch leisten können, vom Hauskauf mal ganz

abgesehen“, findet Wefelscheid. „Gerade in Ballungsräumen wie Koblenz sind die

Mietpreise derart hoch, dass insbesondere Studenten, junge Familien, allein

Erziehende und schlecht verdienende Menschen schnell in existenzielle Nöte geraten

können. Hier muss der Staat eingreifen, denn offenbar versagt der Markt. Die

Initiative der Neuen Wohngemeinnützigkeit, die im Januar dieses Jahr gestartet ist,

begrüße ich daher sehr. Hier verpflichten sich Wohnungsanbieter, deutlich unter den

marktüblichen Mieten zu bleiben, und erhalten im Gegenzug Steuererleichterungen.

Ob das in Rheinland-Pfalz tatsächlich Auswirkungen zeigt und von

Wohnungsanbietern angenommen wird, habe ich bei der Landesregierung bereits

angefragt. Doch auch darüber hinaus brauchen wir Konzepte, um den Neubau von

Wohnungen wieder günstiger zu machen und somit insgesamt das Angebot wieder zu

erhöhen. Hier hat die Landesregierung meiner Wahrnehmung nach noch zu wenig

Engagement und Kreativität gezeigt. Ich bedaure auch sehr, dass die Mainzer Ampel

Parteien unseren Vorschlag, die Grunderwerbsteuer wenigstens für den

Immobilienersterwerb abzuschaffen, abgelehnt hat. Dabei wäre dies insbesondere

für junge Familien eine echte finanzielle Entlastung auf dem Weg zum Eigenheim.“

Die Weiterentwicklung des Standort Koblenz als Motor des nördlichen Rheinland-

Pfalz liegt Wefelscheid besonders am Herzen: „Koblenz steht besser dar als viele

andere Städte, auch weil wir über Jahre in die Entwicklung der Gewerbegebiete

investiert und Institutionen wie das Technologiezentrum auf- und ausgebaut haben.

Wir haben uns diversifiziert und gerade aus dem IT-Bereich mittlerweile viele große

und kleine Firmen in Koblenz, sodass wir mit unserer Struktur auch zukunftsfähig

sind. Ein besonderes Anliegen ist mir jedoch, unsere Stadt mit dem Studiengang

Computervisualistik und den vielen guten Ausgangsbedingungen auch zum

Schwerpunkt für Games-Entwickler zu machen. Hier ergeben sich etliche

Synergieeffekte auch für andere Branchen und wir können sicherstellen, dass in

Koblenz ausgebildete Fachkräfte hier auch eine berufliche Perspektive finden und

nicht in andere Länder abwandern. Kurzum: Koblenz soll zum Games-Hub werden.“

Doch während es in der Wirtschaftsentwicklung gut voran geht, sieht Wefelscheid an

anderer Stelle dringenden Handlungsbedarf seitens des Landes: „Aus meiner Zeit als

Obmann im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal weiß ich, wie

wichtig das Vorhalten eines starken und erprobten Katastrophenschutzes ist.

Hier hat die Landesregierung mit der Einrichtung des Landesamts für Brand- und

Katastrophenschutz in Koblenz den richtigen Weg eingeschlagen. Auch mit der

Novellierung des LBKG, die ich im Landtag eng begleite, werden endlich dringend

notwendige Schritte zur Modernisierung und Professionalisierung des

Katastrophenschutzes unternommen. Aber teilweise werden hier Kosten und

Aufgaben auf die Kommunen abgewälzt, ohne mit Finanzmitteln und geeigneten

Regelungen zu flankieren. So insbesondere bei den Integrierten Leitstellen, für die

laut der Antwort der Landesregierung auf meine Anfrage keine Verordnung erlassen

werden soll, in der Personalschlüssel und Ausstattung festgelegt wird. Hier werden

die Kommunen also sich selbst und ihren Kosten überlassen. Und auch zum Thema

Schutzräume finde ich bedenklich, dass das Land keine Initiative ergreifen will, etwa

um Tiefgaragen oder vergleichbare Immobilien entsprechend zu ertüchtigen und

neue Einrichtungen bereitzustellen. Angesichts der internationalen Bedrohungslage

sollte hier auch das Land endlich tätig werden, daher habe ich das Thema bereits auf

Stadt- und Landesebene eingebracht.“

Neben dem Katastrophenschutz stellt auch die Gesundheitsversorgung eine wichtige

Säule des Bevölkerungsschutzes dar. Doch hier sieht Wefelscheid eine kritische

Entwicklung: „Überall beobachten wir, wie kleine Krankenhäuser, Arztpraxen und

Kreißsäle schließen. Das schränkt die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum

erheblich ein und belastet auch die großen Häuser in den Ballungsgebieten

zusätzlich. Doch auch das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) in Koblenz

befindet sich seit geraumer Zeit in finanzieller Schieflage. Klar ist für mich: Eine

Entkernung, Rationalisierung und vollständige Privatisierung wären schlecht für den

Standort und die Bürgerinnen und Bürger von Koblenz. Die Stadt und der Landkreis

werden aber nicht auf Dauer mit ständig neuem Geld unter die Arme greifen können.

Hier sind Bund und Land dringend gefordert die Rahmenbedingungen so nachhaltig

zu verbessern, dass das GKM auch wieder aus eigener Kraft schwarze Zahlen

schreiben kann.“

Ebenfalls von großer Bedeutung für das Wohlergehen der Koblenzer Bürgerinnen und

Bürger sind aber auch die vielen Verein, wie Wefelscheid aus eigener Erfahrung zu

berichten weiß: „Ich habe mich in den vergangenen Wochen mit vielen Vereinen

getroffen und werde dies auch weiter fortsetzen. Denn dort erfahre ich jedes Mal

von neuen Herausforderungen, aber auch von neuen Chancen und Möglichkeiten, wie

man das Leben für die Menschen in Koblenz und darüber hinaus verbessern kann.

Immer wieder zeigt sich, dass die Vereine das Rückgrat unserer demokratisch-

freiheitlichen Gesellschaft sind und daher in diesen herausfordernden Zeiten

Unterstützung und Wertschätzung der Gesellschaft und der Politik brauchen. Denn

immer weniger Menschen haben Zeit und Lust, neben Arbeit und Alltag auch noch

ehrenamtlich tätig zu sein, zumal, wenn dies in vielen Fällen nicht mit Anerkennung,

sondern viel mehr mit Belastung und Stress verbunden ist. Ein gutes Beispiel ist hier

die GEMA. Es darf meines Erachtens nicht sein, dass Vereine bei unkommerziellen

Veranstaltungen oder Proben Gebühren für Noten und Auftritte zahlen müssen, oft

auch für Künstler, die letztlich gar nicht davon profitieren. Ganz abgesehen von dem

erheblichen Verwaltungsaufwand bedeutet dies auch erhebliche Kosten, die viele

Vereine belasten oder sogar zur Absage von Veranstaltungen führen. Hier brauchen

wir kurzfristig eine Entlastung, wie ich auch in den letzten Landeshaushaltsdebatten

angeregt hatte, aber auch eine langfristige Perspektive.“

Rückblickend auf die letzten 4 Jahre im Landtag stellt Wefelscheid fest, dass noch

viel zu tun ist, um die Lage für die Kommunen und die Menschen in diesem Land zu

verbessern: „Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die letzten 4 Jahre als Mitglied des

Landtags Verantwortung für unser Land übernehmen durfte. Ich bin in den meisten

politischen Gebieten gut im Thema drin und weiß, welche Stellschrauben zu drehen

sind. Angesichts der vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen, würde ich

diese Arbeit zum Wohle von Rheinland-Pfalz und meiner Heimatstadt Koblenz gerne

fortsetzen.“

Quelle: Stephan Wefelscheid, MdL