Neustadt – Parfüm im Wert von 793 Euro gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots) Am 17.05.2025 gegen 15:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Parfümflaschen aus einer Drogerie in der Hauptstraße in 67433 Neustadt/W.. Hierfür steckte dieser die Flaschen in eine mitgeführte Papiertüte und verließ im Anschluss das Ladengeschäft. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 793 Euro. Der Täter konnte lediglich durch einen Zeugen von hinten erkannt und wie folgt beschrieben werden: – Männlich – Ca. 1,80 m groß – Kräftige Statur – Heller Kurzhaarschnitt – Bekleidet mit dunkler Steppjacke Wer Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. zu melden

