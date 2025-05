Mannheim – VfR gewinnt gegen den FC Nöttingen 2:0

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (tb) In einer unterhaltsamen Oberliga-Partie setzte sich der VfR Mannheim gegen den FC Nöttingen hochverdient durch und dürfte damit in den letzten beiden Saisonspielen kaum noch vom dritten Tabellenplatz zu verdrängen sein.

In der 8. Spielminute hatten die Gäste die erste Torchance des Spiels. Ein Nöttinger Stürmer kam im Strafraum auf halblinks frei zum Schuss, traf aber nur das Lattenkreuz. Diese Gelegenheit gab dem FCN zunächst Auftrieb, denn er kombinierte sich mutig nach vorne. In Minute 17 erreichte ausgehend von Torwart David Nreca-Bisinger ein langer Ball den durchstartenden Pasqual Pander, der in den Strafraum eindrang, den herausstürzenden Torwart Marksteiner ins Leere laufen ließ und zum Führungstreffer für die Platzherren einschob. Zwei Minuten danach kam Janik Marx nach schöner Hereingabe von Vincent Hofer frei zum Schuss, wurde aber abgeblockt.

Der FCN spielte vor allem in der 1. Halbzeit gut mit und gefiel mit flüssigem Passspiel. In der 31. Minute hatte er die Ausgleichschance, scheiterte jedoch an Torwart Nreca-Bisinger, der mit spektakulärer Parade zur Ecke klärte. Kurz vor dem Pausenpfiff landete ein Konter bei Pasqual Pander. Dessen Hereingabe erreichte aber keinen Mitspieler und wurde geklärt.

Im 2. Durchgang übernahm der VfR zunehmend das Kommando über das Spiel und erarbeitete sich mit viel Tempo, Einsatz und Durchschlagskraft eine ganze Reihe von Torgelegenheiten. Einzig im Torabschluss haperte es. Teils klarste Torchancen wurden vergeben, weil im Abschluss die Konsequenz fehlte. Zum Glück stand die VfR-Abwehr sicher und unterband alle Versuche der Gäste, den Ausgleich zu erzielen, schon im Ansatz.

In der 76. Minute wurde der schnelle Pasqual Pander per Steilpass geschickt und im Strafraum umgestoßen. Alexander Esswein verwandelte den fälligen Strafstoß und baute die Führung für seine Mannschaft aus. Weitere Chancen durch Pander und Michael Udebuluzor blieben ungenutzt. Ein Freistoß von Udebuluzor aus aussichtsreicher Position wurde von Torwart Marksteiner geklärt. Alle weiteren Angriffsversuche der Gäste konnte der VfR zumeist schon im Mittelfeld unterbinden. Mit dem Schlusspfiff des guten Schiedsrichters Pfau war der Heimsieg schließlich unter Dach und Fach.

Aufstellung VfR:

Nreca-Bisinger – Akoto, Kuhn, R. Becker, Sentürk – Marx, Paraschiv (80. Wooten) – Korte (46. Okwubor), Esswein – Pander (83. Osei Kwadwo), Hofer (46. Udebuluzor)

Aufstellung FC Nöttingen:

Marksteiner – Zimmermann, Kranitz, Krajinovic (88. Neu), Türköz, Weißer (62. Tubluk), Mijic (66. de Santis), Sahiti (75. Marton), Fassler (83. Neicu), Waldraff, Rabold

Tore:

1:0 Pander (17.)

2:0 Esswein (77. Foulelfmeter)

Schiedsrichter:

Niklas Pfau, SV Oberachern

Foto: Edmund Nohe / VfR Mannheim