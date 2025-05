Mannheim – CDU Baden-Württemberg nominiert Manuel Hagel mit 93,8 % zum Spitzenkandidaten – CDU Mannheim mit drei starken Persönlichkeiten auf Landesliste vertreten

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die CDU Baden-Württemberg hat heute auf ihrem

Landesparteitag in Stuttgart ein starkes Signal der Geschlossenheit ausgesendet. Mit

beeindruckenden 93,8 Prozent wurde Manuel Hagel MdL zum Spitzenkandidaten für die

Landtagswahl 2026 gewählt.

Die CDU Mannheim gratuliert Manuel Hagel herzlich zu diesem herausragenden

Vertrauensbeweis. „Dieses Ergebnis zeigt die große Einigkeit in der Partei und die

enorme Wertschätzung für Manuel Hagels Kurs. Er steht für eine moderne, bürgernahe

und zukunftsgerichtete CDU. Wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Weg in den

Landtagswahlkampf“, erklärt Christian Hötting, Kreisvorsitzender der CDU Mannheim.

„Mit ihm haben wir einen Spitzenkandidaten, der Baden-Württemberg mit klarem

Kompass und neuer Dynamik in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.“

Eine besondere Ehre war der Besuch des Bundesvorsitzenden und Bundeskanzlers

Friedrich Merz, der den Parteitag mit einer beeindruckenden Rede bereicherte: Es sei

die Verantwortung der CDU, jetzt direkt zu liefern – mit einem starken Team aus Baden-

Württemberg im Bundeskabinett, mit Nina Warken, Thorsten Frei und Gunther

Krichbaum. Bundeskanzler Merz machte deutlich, dass die Stärkung der Wirtschaft und

der konsequente Abbau überbordender Bürokratie zu den dringendsten Aufgaben

gehören – und dass die Bundesregierung diese Herausforderungen nun mit Nachdruck

und Tempo angeht. Bundeskanzler Merz betonte weiter, dass ein verantwortungsvoller

Umgang mit dem Koalitionspartner wichtig sei: Es ist keine Liebesheirat, aber eine

stabile und vertrauensvolle Arbeitskoalition. Zugleich machte er deutlich: Die AfD ist der

politische Gegner, den es mit aller Entschlossenheit zu bekämpfen gilt.

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Parteitags war die Verabschiedung der Landesliste

für die kommende Landtagswahl (mit insgesamt 75 Listenplätzen). Die CDU Mannheim

ist stolz, mit drei starken Persönlichkeiten auf der Liste vertreten zu sein (Positionen 23,

43 und 53):

 Lennart Christ (Wahlkreiskandidat Mannheim-Nord, Stadtrat, stellvertretender

Fraktions- und Kreisvorsitzender)

 Sengül Engelhorn (Wahlkreiskandidatin Mannheim-Süd, Stadträtin)

 Sabine Brenner (Kreisgeschäftsführerin)

„Dass Mannheim mit drei Kandidatinnen und Kandidaten auf der Landesliste präsent ist,

ist ein starkes Zeichen für die politische Schlagkraft und das Engagement unseres

Kreisverbands“, so Christian Hötting weiter. „Wir gehen als geschlossenes Team in die

kommenden Monate – bereit, Verantwortung zu übernehmen und unsere Stadt auf

Landesebene stark zu vertreten.“

Mit einem klaren Kurs, einem motivierten Team und einem überzeugenden

Spitzenkandidaten startet die CDU Mannheim mit großer Entschlossenheit in die

entscheidende Phase der politischen Vorbereitung auf die Landtagswahl 2026.

Hinweis: Die Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbands ist erreichbar Montag-Mittwoch

von 10:00 Uhr – 15:00 Uhr und Donnerstag von 12:00 – 17:00 Uhr. Für Rückfragen

außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns.

Quelle: CDU Kreisverband Mannheim