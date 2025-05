Ludwigshafener Werkstätten – Tag der Offenen Tür in der Betriebsstätte Schifferstadt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Sichtlich beeindruckt von der Arbeit in den Ludwigshafener Werkstätten zeigte sich der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU), der jetzt die Gelegenheit nutzte, sich zusammen mit dem designierten Landrat Volker Knörr (CDU) und Prof. Dr. Laura Ehm, der Vorsitzenden des Schifferstadter CDU-Ortsverbandes, am Tag der Offenen Tür in der Betriebsstätte Schifferstadt zu informieren.

Die Ludwigshafener Werkstätten sind eine nach § 225 Sozialgesetzbuch IX staatlich anerkannte Einrichtung der beruflichen und sozialen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in das Arbeitsleben, Träger ist das Ökumenische Gemeinschaftswerk Pfalz GmbH.



Anne Kurz, die Leiterin der Einrichtung, führte persönlich durch die Betriebsstätte, die Arbeit und Ausbildung in zehn verschiedenen Branchen bietet. “Unsere Aufgabe ist es, das Leben für Menschen mit Behinderungen begreifbar zu machen, ihre Perspektiven, Herausforderungen und Wünsche besser zu verstehen,” so Anne Kurz. Es gehe darum, Empathie zu entwickeln und Barrieren – sowohl physischer als auch gesellschaftlicher Art – zu erkennen und abzubauen.

Im Jahr 1968 haben der Caritasverband für die Diözese Speyer und die Evangelische Heimstiftung Pfalz in ökumenischer Partnerschaft entschlossen, das Ökumenische Gemeinschaftswerk Pfalz GmbH zu gründen. Damit war die verbindliche Grundlage geschaffen, Menschen mit Beeinträchtigungen in dieser Region gezielt zu unterstützen, begleiten, fördern und beschäftigen. Die Ziele und Aufgaben des Gemeinschaftswerkes orientieren sich am caritativ-diakonischen Auftrag der Kirchen, die Nächstenliebe und das christliche Menschenbild stehen im Mittelpunkt.



Landtagsabgeordneter Michael Wagner, der selbst an der ein oder anderen Station bei der Führung “Hand anlegen” durfte, zeigte sich am Ende beeindruckt und bewegt von dem großen Engagement der Einrichtung. “Ich habe gesehen, dass die gesellschaftliche Inklusion körperlich und geistig beeinträchtigter Menschen hier sehr ernst genommen wird.

Menschen mit Behinderung erhalten durch Werkstätten die Möglichkeit, einer sinnvollen, strukturierten Arbeit nachzugehen. Dies fördert Selbstwertgefühl, Selbstständigkeit und Soziale Integration. Unsere Mitmenschen mit Behinderung erhalten durch Werkstätten die Möglichkeit, einer sinnvollen, strukturierten Arbeit nachzugehen. Dier Werkstätten tragen dazu bei, dass Menschen mit Behinderung als Teil der Arbeitswelt wahrgenommen werden. Das stärkt die Inklusion und sensibilisiert die Gesellschaft für Diversität und Teilhabe,” so Wagner abschließend.

Quelle: CDU Speyer