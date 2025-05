Landau – “Schneller als die Polizei?” Sonntag, 18.05.2025, 01:45 Uhr

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – …das hätte sich ein 31-jähriger Fahrer aus dem Kreis SÜW in der Nacht auf Sonntag gegen 01:45 Uhr vermutlich gewünscht, als er in der Albert-Einstein-Straße in Landau in eine Verkehrskontrolle der Polizei Landau geriet. Er hielt mit seinem Fahrzeug zwar an, allerdings flüchtete er sofort zu Fuß aus dem Fahrzeug in Richtung Landesgartenschaugelände. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf, der Fahrer erkannte offensichtlich schnell die Aussichtslosigkeit seines Vorhabens und versuchte sich in einem Gebüsch zu verstecken. Er wurde von den Polizeibeamten festgenommen, es wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest wurde durch den Beschuldigten nicht durchgeführt, es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)