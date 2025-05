Landau – Gestohlener VW-Transporter wieder aufgetaucht

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf den 15.05.2025 wurde durch zunächst unbekannte Täter ein VW-Transporter entwendet, welcher in der Thomas-Nast-Straße in Landau geparkt war. Am Samstag den 17.05.2025 gegen 06:15 Uhr wurde der Transporter, zu diesem Zeitpunkt besetzt mit 3 Personen, an einer Tankstelle in Landau gesichtet. Das Fahrzeug und die Insassen wurden von Polizeikräften einer Kontrolle unterzogen. Alle Personen waren bereits polizeilich bekannt, der Fahrer stand unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, gegen alle Personen wurden Strafverfahren eröffnet. Der leicht beschädigte Transporter wurde dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)