Weinheim – Grandioses Heimspiel für Bülent Ceylan

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. 4500 Fans waren von der Show des Comedy-Stars im Weinheimer Schlosspark begeistert – Weiter mit Laith-Al Deen

Es war ein echtes Heimspiel: „Des haw ich aa noch nie erlebt, dass ich zum Ufftritt laafe konn.“ So begrüßte Comedy-Star Bülent Ceylan am Freitagabend im Weinheimer Schlosspark die rund 4500 Fans. Schon da war das Band zu spüren, das an diesem Abend zwischen dem Künstler und seinem Publikum geknüpft war. Es war der erste Auftritt Ceylans, seit er in Weinheim wohnt. Und das klang häufig durch im Verlauf des gut zweistündigen Programms, in dem der Spaßmacher solo auf der großen Bühne ein wahres Feuerwerk an Pointen, Stand ups und Ulkereien abbrannte.

„Wer is alles aus Woinem?“, fragte er anfangs in die Stuhlreihen. Viele Hände gingen in die Luft. „Ah, lauter Aborigines“, witzelte er. Es waren die meisten.

Am Vorabend der Heimattage Baden-Württemberg hatten viele Weinheimer die Chance genutzt, den „Monnemer Türk“ mit seinem neuen Programm „Yalla Hopp“ zu sehen. Er ließ aber einen Zweifel, dass er in Mannheim zwar geboren ist, in Weinheim aber seine Heimat gefunden hat.

Er hatte Freunde eingeladen, seine Familie war anwesend (und musste sogar ein paar Sticheleien ertragen), Bülent Ceylan lobte Oberbürgermeister Manuel Just, der zusammen mit Heimattage-Sponsoren die Show besuchte. „Der macht des gut mit Woinem“, erklärte der Weinheimer Bürger ganz im Ernst. Auch seinen Freund, den Marktplatzwirt Juan Salazar vom Café Florian zog er mal durch den Kakao – es war eine ganz besondere Show für den Comedian und sein Publikum, das war deutlich zu spüren.

Bülent Ceylan in Topform: Als er selbst, aber auch seinen Rollen als Tor, Anneliese oder „Momfred“: Die Gags und Sprüche flogen wie Blitze durch den Schlosspark. Er hüpfte, sprang, drehte sich um die eigene Achse, quirlig wie ein Derwisch. Und am Ende seiner vielleicht besten Show überhaupt war Ceylan in seiner Heimatstadt selbst gerührt und zum Feiern mit Freunden aufgelegt. Und nach Hause konnte er diesmal ja sogar laufen.

Das Schlosspark-Festivalprogramm anlässlich der Heimattage Baden-Württemberg wird heute fortgesetzt mit einem Konzert des Mannheimer Soul-Sängers Laith-Al Deen. Die kostenlosen Tickets sind allerdings schon alle vergeben.