Karlsruhe / Aus der MRN-News Nachbarschaft (ots) Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am Freitagabend einen 23-jährigen Pizzaboten in Karlsruhe-Grünwinkel und raubten ein Smartphone. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Pizzalieferung gegen 20:50 Uhr in die Durmersheimer Straße bestellt. Als der Pizzabote in Begleitung eines weiteren Auslieferers dort eintraf und vor dem Auto wartete,