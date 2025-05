Ludwigshafen – Grünflächen an der Niederfeldschule abgesperrt

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Morgen des 16.05.2025 zündeten Unbekannte mehrere Papiermüllcontainer in der Spitalbachstraße sowie im Branchweilerhof an. Eine sofortige Fahndung nach den Unbekannten verlief ergebnislos. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. »