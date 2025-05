Karlsruhe – Pizzaboten ausgeraubt

Karlsruhe / Aus der MRN-News Nachbarschaft (ots) Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am Freitagabend einen 23-jährigen Pizzaboten in Karlsruhe-Grünwinkel und raubten ein Smartphone.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Pizzalieferung gegen 20:50 Uhr in die Durmersheimer Straße bestellt. Als der Pizzabote in Begleitung eines weiteren Auslieferers dort eintraf und vor dem Auto wartete, tauchten zwei maskierte Täter aus Richtung einer Grünanlage beim Friedhof Grünwinkel auf und einer der Räuber sprühte dem 23-jährigen Geschädigten mit einem Pfefferspray in das Gesicht. Gleichzeitig wurde offenbar Bargeld gefordert. Der zweite Täter schlug wohl mit einer als Schlagstock beschriebenen Hiebwaffe auf den 23-Jährigen ein. Glücklicherweise wurde er bei dem Angriff aber nur leicht verletzt. Als der Geschädigte um Hilfe rief und sein Smartphone hervorholte, riss einer der Männer ihm das Telefon aus der Hand und beide Unbekannten rannten in Richtung einer Kleingartenanlage an der Alb davon.

Der zweite Auslieferer konnte während des Angriffs zu Fuß flüchten und wurde offenbar nicht verletzt.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung mit starken Polizeikräften, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt war, konnten die Täter bislang nicht festgestellt werden.

Das Mobiltelefon des Geschädigten wurde später in der Umgebung der Kleingartenanlage aufgefunden.

Beide Täter werden vom Geschädigten auf etwa 18 Jahre alt geschätzt, die deutsch ohne erkennbaren Akzent sprachen. Einer der Männer habe eine dunklere Hautfarbe, schwarze leicht gelockte Haare und sei circa 185 cm groß. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Maske über dem Gesicht und war bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen. Der zweite Täter hatte eine helle Hautfarbe und war etwa 170 – 175 cm groß. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen oder blauen Hose und schwarzen Schuhen. Auch er trug eine Maske über dem Gesicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.