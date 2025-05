Weinheim – Kostenlos Bus an den Heimattagen – Zusätzlicher Pendelverkehr zwischen Ritschweier/Hohensachsen und der OEG – Fahrradparken mitten im Geschehen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Wochenende ist viel los in Weinheim, es ist der Baden-Württemberg-Tag der Heimattage mit der Landesgewerbemesse und einem bunten Bühnenprogramm im Schlosspark sowie einem Verkaufsoffenen Sonntag. Es stehen am Stadtrand (westlich des Bahnhofs bei der Firma Freudenberg) reichlich Parkplätze zur Verfügung. In zehn Minuten ist man zu Fuß mitten in der Stadt. Aber vor allem empfiehlt die Stadt eine Anreise mit Bus und Bahn – oder mit dem Fahrrad. Der zentrale Innenstadtparkplatz am Roten Turm wurde (bis auf eine Reihe Behinderten-Parkplätze) komplett zum Fahrradparkplatz umfunktioniert. Der Stadtbusverkehr (auch die Linien von Hemsbach und Laudenbach) ist kostenfrei an beiden Wochenenden. Das hat der Gemeinderat schon vor einiger Zeit beschlossen. Nun hat die Stadt zusätzlich organisiert, dass die Anwohner der Ortsteile Hohensachsen und Ritschweier kostenlos und praktisch zumindest bis an den Großsachsener OEG-Bahnhof gefahren werden. Die Stadt hat dazu das Taxi-Unternehmen Weihrauch beauftragt, das einen Minibus im Pendelverkehr einsetzt am Samstag ab 13 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr.

Angefahren werden die Bushaltestellen Hohensachsen, Rathaus Talstraße, Salzlachweg, Talwiesen und Ritschweier. Die Fahrpläne im Detail lauten am Samstag: Großsachsen ab: 13 Uhr, 13:50, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10. Ritschweier ab: 13:20, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50, 17:30. Die Abfahrt der OEG nach Weinheim ist immer nach der vollen Stunde um 09, 29, 49. Die Ankunft von Weinheim aus ist immer um 08,28,48. Am Sonntag ist die Abfahrt der OEG nach Weinheim immer um 09 und 39 – die Ankunft von Weinheim aus ist immer um 20 und 50. Ein Fahrplan ist hier nur um 60 Minuten Takt sinnvoll, da die Wartezeiten an der Straßenbahnhaltestelle sonst sehr groß sind.

Großsachsen ab: 09:55, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35

Ritschweier ab: 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 17:55