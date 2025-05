Viernheim – Gleichstellungsbüro und Familienbildungswerk – Alleinerziehenden-Brunch am 25. Mai ab 11 Uhr

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein stärkendes Miteinander bei einem gemütlichen Brunch: Das Familienbildungswerk Viernheim und das städtische Gleichstellungsbüro laden alle Interessierten am Sonntag, dem 25. Mai, von 11 bis 13 Uhr zum nächsten Brunch für Alleinerziehende in das Familienbildungswerk, Weinheimer Straße 44, ein. Für ein abwechslungsreiches Familienfrühstück sowie eine Kinderbetreuung ist gesorgt. Ob Alleinerziehend – Ledig – Getrennt – Geschieden – in neuen Beziehungen – Patchworkfamilien oder in einer Partnerschaft und trotzdem im Alltag allein. Das Wort „alleinerziehend” steht für all diese unterschiedlichen familiären Konstellationen. Genau hier setzt der Brunch an: Er bietet die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und sich vielleicht auch zusammen den Alltag zu erleichtern, gemeinsame Freizeitaktivitäten zu erleben oder eine gegenseitige Kinderbetreuung zu organisieren. Interessierte können sich per E-Mail beim Gleichstellungsbüro unter gleichstellungsbuero@viernheim.de oder beim Familienbildungswerk unter fbw.viernheim@bistum-mainz.de anmelden. Bei der Anmeldung wird darum gebeten anzugeben, ob eine Kinderbetreuung benötigt wird und wie viele Kinder mitgebracht werden.

